Auto beschlagnahmt! Lenker rast mit 132 km/h durch 50er-Zone
Bei einer Verkehrskontrolle in Wien wurde in der Nacht ein Autofahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit gemessen.
In der Nacht auf den 23. April führte die Landesverkehrsabteilung Wien eine verkehrspolizeiliche Schwerpunktaktion durch. Im Zuge dieser Maßnahme konnte ein Fahrzeuglenker mit erheblicher Geschwindigkeitsübertretung gemessen werden. Im Bereich der A 23 Rampe 46 in Fahrtrichtung Donaustadtstraße wurde in einer 50-km/h-Zone ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 132 km/h gemessen, was nach Abzug der Messtoleranz einer Überschreitung von 78 km/h entspricht. „Es wird ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet. Darüber hinaus droht dem Fahrzeuglenker zudem eine Beschlagnahme des Fahrzeuges“, teilt die Polizei abschließend mit.