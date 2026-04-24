Geld gestrichen: Arbeitsloser bedroht Mitarbeiter mit dem Umbringen

In einer Einrichtung für Arbeitssuchende ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein Gespräch mit einem Mann außer Kontrolle geraten war. Der 28-Jährige soll Mitarbeiter bedroht haben.

Die verständigten Beamten konnten den Mann noch vor Ort festnehmen. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Außenstelle Nord.

Die verständigten Beamten konnten den Mann noch vor Ort festnehmen. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Außenstelle Nord.

Am Donnerstag eskalierte ein Gespräch zwischen einem 28-jährigen Mann und einem Mitarbeiter einer Einrichtung für Arbeitssuchende. Hintergrund war die Einstellung finanzieller Leistungen, nachdem sich der Mann geweigert haben soll, aktiv eine Arbeitsstelle zu suchen.

Mitarbeiter mit dem Umbringen bedroht

Im Zuge des weiteren Gesprächs verhielt sich der 28-Jährige zunehmend aggressiv und bedrohte die anwesenden Mitarbeiter mit dem Umbringen, sollte er sein Geld nicht bekommen. Die verständigten Beamten konnten den Mann noch vor Ort festnehmen. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Außenstelle Nord.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 12:02 Uhr aktualisiert