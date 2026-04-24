Taschendieb im Zug ertappt: Zeuge schlägt Alarm

In einem Zug ist es zu einem versuchten Taschendiebstahl gekommen, der dank eines aufmerksamen Zeugen rasch beendet werden konnte. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen noch am Bahnsteig fest.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete in einem Zug einen vorerst unbekannten Mann bei dem Versuch eines Taschendiebstahls. Der Tatverdächtige hängte dabei seine eigene Jacke über die mitgeführten Gegenstände des Opfers und durchsuchte in weiterer Folge sowohl dessen Rucksack als auch eine aufgehängte Jacke. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Den einschreitenden Beamten gelang es, den Mann beim Verlassen des Zuges anzuhalten und festzunehmen. Im Zuge der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 69-jährigen Mann handelt, dem bereits mehrere gleichartige Straftaten zugeordnet werden konnten.