Große Suchaktion auf Donau läuft: Auto in den Fluss gestürzt?

Im niederösterreichischen Krems findet derzeit eine große Suchaktion auf bzw. in der Donau statt. Ein Auto soll vor Ort in den Fluss gestürzt sein.

In der Donau bei Krems soll ein Auto untergegangen sein.

In der Donau bei Krems soll ein Auto untergegangen sein.

Ein Auto soll am späten Freitagnachmittag, 24. April 2026, in Krems-Stein (Niederösterreich) in die Donau gestürzt sein, derzeit findet ein großer Sucheinsatz statt, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Zahlreiche Rettungskräfte stehen im Einsatz, man geht laut Bericht von zumindest einer Person, die eingeschlossen ist, aus. Den Notruf dürften Passanten gewählt haben, die gesehen haben sollen, wie das betreffende Fahrzeug unterging. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.04.2026 um 18:17 Uhr aktualisiert