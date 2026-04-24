Überholvorgang ging schief: Wiener bei Unfall mit Motorrad verletzt

Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling (Niederösterreich) war Freitagvormittag auf der LB21 mit einem dreirädrigen Motorrad unterwegs, als ihn ein 61-jähriger Wiener mit seinem Motorrad überholen versuchte. Doch beim Überholvorgang dürfte er aus unbekannter Ursache mit dem Heck des dreirädrigen Motorrads kollidiert sein. Anschließend kam er rechts von der Fahrbahn ab und stürzte, wie die Polizei berichtet. Der Wiener wurde vom Rettungshubschrauber verletzt ins Universitätsklinikum nach St. Pölten geflogen, der 42-jährige Niederösterreicher blieb unverletzt.