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/ ©ÖAMTC
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungshubschrauber.
Der Rettungshubschrauber brachte den Wiener ins Krankenhaus.
St. Ägyd/Neuwalde
24/04/2026
Hubschraubereinsatz

Überholvorgang ging schief: Wiener bei Unfall mit Motorrad verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Freitagvormittag, am 24. April 2026 gegen 11.30 Uhr, auf der LB21 im Gemeindegebiet von St. Ägyd/Neuwalde (Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich) ereignet.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(97 Wörter)

Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Mödling (Niederösterreich) war Freitagvormittag auf der LB21 mit einem dreirädrigen Motorrad unterwegs, als ihn ein 61-jähriger Wiener mit seinem Motorrad überholen versuchte. Doch beim Überholvorgang dürfte er aus unbekannter Ursache mit dem Heck des dreirädrigen Motorrads kollidiert sein. Anschließend kam er rechts von der Fahrbahn ab und stürzte, wie die Polizei berichtet. Der Wiener wurde vom Rettungshubschrauber verletzt ins Universitätsklinikum nach St. Pölten geflogen, der 42-jährige Niederösterreicher blieb unverletzt.

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