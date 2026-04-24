In Wien geboren: Weltbekannter Arzt jetzt verstorben

Am 15. August 1929 wurde Eugene Braunwald in Wien geboren, nun hat er im Alter von 97 Jahren für immer seine Augen geschlossen. Zeit seines Lebens hat er die moderne Medizin weltweit geprägt.

Eugene Braunwald wurde als jüdisches Kind geboren und rund um den zweiten Weltkrieg vom nationalsozialistischen Regime aus seiner Heimat in die USA vertrieben. Seine berufliche Karriere sollte ihn als Forscher und Lehrender nach Harvard und zu weiteren, renommierten Adressen führen. „Mit Eugene Braunwald verliert die Welt einen der bedeutendsten Wissenschaftler der modernen Medizin und Wien einen Menschen, dessen Lebensweg auch auf schmerzliche Weise mit der Geschichte unserer Stadt verbunden bleibt“, so Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Eugene Braunwald hat klinische Praxis weltweit verändert

Die Erkenntnisse zu den Themen Herzinfarkt, Herzschwäche und Cholesterin hätten die klinische Praxis weltweit verändert und ihn damit auch zu einem der prägendsten Kardiologen der jüngeren Medizingeschichte gemacht. Der Verstorbene wurde unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet.

MedUni Wien ehrt Verstorbenen mit „Eugene Braunwald Auditorium“

Auch die MedUni Wien trauert nun um Braunwald, der 2014 Ehrengast und Festredner bei der Zehn-Jahres-Feier war. Seine Festrede widmete er damals der Zukunft klinisch und wissenschaftlich tätiger Ärzte. Und an der Medizinischen Universität wird Braunwald auch künftig sichtbar in Erinnerung bleiben, bekommt ein Hörsaal im neuen Center for Translational Medicine seinen Namen – das „Eugene Braunwald Auditorium“.