„Für viele überraschend“: Pensionist muss 1.500 Euro zurückzahlen

Pensionisten sind aktuell wieder vermehrt auch in der Arbeiterkammer (AK) zu sehen. Betroffen sind dabei vor allem jene Menschen, die gleichzeitig daneben arbeiten - und nun den Steuerausgleich machen müssen.

Pensionisten müssen regelmäßig dem Staat Geld zurückzahlen - vor allem, wenn sie daneben noch arbeiten.

Pensionisten müssen regelmäßig dem Staat Geld zurückzahlen - vor allem, wenn sie daneben noch arbeiten.

Alle Jahre wieder steht auch für eine ausgewählte Gruppe an Pensionisten in Österreich der Steuerausgleich an. Konkret machen ihn jährlich sogar knapp 1,5 Millionen Menschen im Ruhestand, wie eine Statistik aus dem Jahr 2023 zeigt, die die Statistik Austria 5 Minuten zukommen lassen hat. Im Durchschnitt gibt es dabei pro Steuerausgleich auch 232 Euro zurück. Für etwas mehr als 100.000 Pensionisten heißt dieses jährliche Ritual nämlich, dass sie dem Staat Geld zurückzahlen müssen. Und das nicht zu wenig, waren es bei den Personen, die im Minus standen doch im Schnitt 2.132 Euro, die sie dem Staat schuldeten. Alles zu dem Thema auch hier: Tausende betroffen: Pensionisten verzweifeln am Steuerausgleich.

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Arbeitende Pensionisten nehmen AK-Beratungsangebot „regelmäßig“ in Anspruch

Viele von ihnen machen sich in den ersten Monaten des Jahres auch auf den Weg zur Arbeiterkammer (AK). Seit März können nämlich alle Menschen hierzulande fix den Steuerausgleich machen. Hat man zwei Einkünfte nebeneinander, wie etwa eine Pension und ein Gehalt, muss man das bis Ende Juni via FinanzOnline oder Ende April via Papierformular erledigt haben. Das Beratungsangebot bei der AK würden sie „regelmäßig in Anspruch nehmen“, so die Arbeiterkammer-Experten aus Niederösterreich nun auf Nachfrage von 5 Minuten.

Rückforderungen bei Pensionisten meist „hunderte bis über tausend“ Euro schwer

„Pension und Einkommen werden zunächst getrennt versteuert, im Zuge der Veranlagung jedoch gemeinsam berücksichtigt – was oft zu Nachzahlungen führt“, erklärt die AK Niederösterreich weiter. Das würde in weiterer Folge meist „mehrere hundert bis über tausend Euro“ an Rückforderungen bedeuten, für viele Betroffene komme das dann auch überraschend.

Gesamtbelastung zeigte sich erst bei Steuerausgleich

Die Experten geben dann auch ein ganz spezifisches Beispiel, um zu verdeutlichen, wie das ausgehen könnte. So hat dieses Jahr etwa ein Pensionist mit zusätzlicher Teilzeitbeschäftigung rund 1.500 Euro nachzahlen müssen. „Erst im Zuge der verpflichtenden Veranlagung zeigte sich die tatsächliche Gesamtsteuerbelastung“, erinnert man sich seitens der AK gegenüber 5 Minuten. Was der Steuerausgleich Arbeitnehmern bringen kann, zeigt ein anderer Fall, den man für uns exklusiv skizziert hat: Steuerausgleich: Österreicher bekommt auf einen Schlag 12.500 Euro.

So hilft die AK bei Pensionsthemen

Wir haben dieses Jahr auch bei der Arbeiterkammer Oberösterreich bereits nachgefragt, wo und wie man Österreichs Älteste unterstützt. Meist findet die Unterstützung dabei in den Pensions-Themenbereichen allgemein statt und kurz bevor die Menschen eben in den Ruhestand gehen. Zahlreiche Fälle, über die auch wir immer wieder berichten, zeigen, wo meist Hilfe benötigt wird. Alles dazu auch hier: Jahre früher in Pension: Österreicher brauchten AK-Hilfe.