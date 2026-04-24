Bei bis zu 24 Grad: Sonne lacht am Samstag in Wien vom Himmel

Bei Temperaturen von bis zu 24 Grad wird die Sonne am Samstag, 25. April 2026, mehr oder weniger durchgehend vom Wiener Himmel strahlen.

„Abgesehen von ein paar dünnen Schleierwolken hoch am Himmel scheint die Sonne den ganzen Tag über“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Dabei wird in Wien im Tagesverlauf der Westwind mäßig auffrischen, in exponierten Lagen kann er durchaus auch lebhaft werden. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen in der Bundesshauptstadt bis zu 24 Grad.