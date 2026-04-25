Nach Streichungen: Airlines passen Flugangebot ab Wien an

Nachdem Lufthansa tausende Flüge gestrichen hat, reagiert nun Austrian Airlines. Die Airline setzt dabei auf einen Sommerflugplan mit mehr Verbindungen, vor allem innerhalb von Europa.

Erst vor kurzem wurde bekannt, dass Mutterkonzern Lufthansa tausende Flüge bis Oktober aus den Plänen streicht. Mehr dazu hier: Tausende Flüge gestrichen: Wie die Lufthansa jetzt Kerosin sparen möchte. Doch darauf sollen die Fluglinien Austrian Airlines und Swiss mit einer Aufstockung des Angebots reagieren.

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Flüge werden nach Lufthansa-Streichungen übernommen

Konkret soll es etwa 18 Flüge nach Sibiu in Rumänien geben. Außerdem sollen auf 156 Flügen nach München größere Flugzeuge eingesetzt werden. Das teilte die Airline am Mittwoch auf APA-Nachfrage mit. Bei der Schwester von Austrian Airlines, Swiss, sind es 140 Flüge, die nach den Streichungen übernommen werden.

Sommerangebot legt Fokus auf Europa

Die AUA erklärte, dass im Konzern einige Flüge gestrichen oder zusammengelegt werden, insgesamt betrifft das zehn Verbindungen. Damit solle den Fluggästen weiterhin der Zugang zum globalen Streckennetz ermöglicht werden. Eine starke Nachfrage sieht die Airline vor allem als Folge des Iran-Kriegs. Das Problem dabei sei, dass wichtige Umsteigeflughäfen für Verbindungen nach Asien wegfallen. Auch die hohen Kerosinpreise machen Fernreisen teurer, weshalb viele den Sommer in Europa planen. Deshalb solle sich das Sommerangebot gezielt auf Europa konzentrieren. Nach der Aussetzung der Verbindungen in den Nahen Osten sollen bis 24. Oktober rund 800 Flüge auf Urlaubsziele in Europa verlagert werden, das berichten zumindest mehrere Medien.