Waldbrand-Übung in NÖ: 366 Feuerwehrleute im Einsatz

Während unzählige Einsatzkräfte in Kärnten bei einem Waldbrand kämpfen, haben sich Feuerwehrkräfte aus Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark zusammengeschlossen, um für den Ernstfall zu üben.

Hunderte Feuerwehrleute kämpfen aktuell gegen einen großen Waldbrand in Kärnten. Mehr kannst du hier nachlesen: LIVE TICKER: Waldbrand – Weiterer Verlauf „hängt vom Wind ab“. Deshalb beschlossen auch Feuerwehrkräfte aus Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark, einen Waldbrandeinsatz zu üben. Insgesamt 366 Einsatzkräfte mit 63 Fahrzeugen trainierten im Bereich Kirchschlag in der Buckligen Welt (Bezirk Wiener Neustadt, Niederösterreich) die Wasserversorgung und Waldbrandbekämpfung in unwegsamem Gelände.

Übung für den Ernstfall

Übungsannahme war dabei ein längerer Waldbrandeinsatz, bei dem die örtlichen Kräfte nach mehreren Tagen durch Katastrophenhilfsdienst-Einheiten (kurz KHD-Einheiten) aus Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark abgelöst wurden. Im Fokus stand dabei vor allem die Bekämpfung des angenommenen Waldbrandes sowie der Schutz von Gebäuden. Ein zentraler Bestandteil der Übung war vor allem auch die Errichtung einer rund 3,5 Kilometer langen Löschwasserförderleitung aus dem Zöbernbach mit einer Förderleistung von mindestens 800 Litern pro Minute.

©Bezirksführungsstab Wr Neustadt S5/Tobias Hübl/Teilnehmende Feuerwehren

„Im Einsatzfall können wir gut zusammenarbeiten“

Die Einsatzleitung wurde im Bauhof Kirchschlag eingerichtet. Von dort aus wurde alles koordiniert. Ziel der Übung war es, die Kommunikation und Zusammenarbeit der verschiedenen KHD-Einheiten aus den drei Bundesländern zu verbessern. Insgesamt waren 366 Einsatzkräfte mit 63 Fahrzeugen im Einsatz. „Gemeinsam mit den Übungsgästen aus dem Burgenland und der Steiermark konnten wir alle Übungsziele erfolgreich erreichen. Übungen wie diese zeigen, dass wir trotz organisatorischer Unterschiede im Einsatzfall gut zusammenarbeiten können“, fasste Übungsleiter und Bezirksfeuerwehrkommandant Wiener Neustadt, LFR Karl-Heinz Greiner, zusammen.