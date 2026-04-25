Rekord in Wien: 1.800 Sportler bei Special Olympics am Start

Die Special Olympics stehen für Sport und Wettbewerbe für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Im Juni finden deshalb die Sommerspiele in Wien statt, und der Andrang ist groß.

In zwei Monaten finden die Sommerspiele der Special Olympics Österreich in Wien statt – und das mit einer Rekordbeteiligung. Knapp 1.800 Sportler und Unified Partner gehen an zwölf Sportstätten an den Start. Dabei kommen die Teilnehmer nicht nur aus allen Bundesländern Österreichs, sondern auch aus dem Ausland. Die Sportler reisen aus Deutschland, der Schweiz, Luxemburg und Ungarn nach Wien, um an den 9. Nationalen Sommerspielen teilzunehmen.

©GEPA Pictures Special Olympics Österreich Die Sommerspiele der Special Olympics finden im Juni in Wien statt.

Was ist Special Olympics überhaupt?

Bei Special Olympics handelt es sich um die größte internationale Sportbewegung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Dabei bekommen mehr als 4,2 Millionen Sportler – auch Kinder und Jugendliche – weltweit in mehr als 170 Ländern ganzjährig Trainings- und Wettkampfmöglichkeiten in 32 verschiedenen olympischen Sportarten. Diese sind so gestaltet, dass möglichst viele Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung daran teilnehmen können und sich ihrer Behinderung entsprechend mit annähernd gleich starken Sportlern messen können.