Mit 92,33 Prozent: Michael Ludwig wiedergewählt

Der Wiener Bürgermeister hat sich erneut als Parteiobmann aufstellen lassen – und das ohne Gegenkandidat. Damit wurde er mit einer klaren Mehrheit wieder zum Landesparteivorsitzenden gewählt.

Am Samstag hat sich die SPÖ zu ihrem Landesparteitag getroffen. Im Fokus stand dabei auch die personelle Neuaufstellung der Parteispitze. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat sich erneut für die Wahl zum Parteiobmann aufstellen lassen – und das ohne Gegenkandidaten. Damit wurde er beim 78. Landesparteitag erneut zum Landesparteivorsitzenden der SPÖ Wien gewählt. „Ich möchte mich ganz herzlich für das große Vertrauen bedanken. Es gibt Kraft für die Bewältigung der Herausforderungen, die vor uns liegen“, hielt er in einer ersten Stellungnahme fest.

Erste Reaktionen nach Wahl

Reaktionen kamen vor allem aus der Bundespartei: SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler sowie Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulierten Ludwig zur Wiederwahl. Babler betonte, dass Ludwig mit seiner Erfahrung und seinem Kurs für Kontinuität in Wien stehe. Man wolle weiterhin gemeinsam daran arbeiten, die Lebensbedingungen zu verbessern und soziale Gerechtigkeit zu stärken. „Mit Michael Ludwig an der Spitze der SPÖ Wien – mit all seiner Erfahrung, seinem Weitblick und seiner Lösungskompetenz – geht Wien in eine gute Zukunft“, sagt Babler gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.