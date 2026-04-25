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/ ©Stadt Wien / Christian Jobst
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Michael Ludwig.
Michael Ludwig wurde als Landesparteivorsitzender der SPÖ wiedergewählt.
Wien
25/04/2026
Landespartei

Mit 92,33 Prozent: Michael Ludwig wiedergewählt

Der Wiener Bürgermeister hat sich erneut als Parteiobmann aufstellen lassen – und das ohne Gegenkandidat. Damit wurde er mit einer klaren Mehrheit wieder zum Landesparteivorsitzenden gewählt.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(186 Wörter)

Am Samstag hat sich die SPÖ zu ihrem Landesparteitag getroffen. Im Fokus stand dabei auch die personelle Neuaufstellung der Parteispitze. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat sich erneut für die Wahl zum Parteiobmann aufstellen lassen – und das ohne Gegenkandidaten. Damit wurde er beim 78. Landesparteitag erneut zum Landesparteivorsitzenden der SPÖ Wien gewählt. „Ich möchte mich ganz herzlich für das große Vertrauen bedanken. Es gibt Kraft für die Bewältigung der Herausforderungen, die vor uns liegen“, hielt er in einer ersten Stellungnahme fest.

Erste Reaktionen nach Wahl

Reaktionen kamen vor allem aus der Bundespartei: SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler sowie Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulierten Ludwig zur Wiederwahl. Babler betonte, dass Ludwig mit seiner Erfahrung und seinem Kurs für Kontinuität in Wien stehe. Man wolle weiterhin gemeinsam daran arbeiten, die Lebensbedingungen zu verbessern und soziale Gerechtigkeit zu stärken. „Mit Michael Ludwig an der Spitze der SPÖ Wien – mit all seiner Erfahrung, seinem Weitblick und seiner Lösungskompetenz – geht Wien in eine gute Zukunft“, sagt Babler gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Andreas Babler bei einer Rede.
©Parlamentsdirektion /​ Katie-Aileen Dempsey
„Wir kämpfen Seite an Seite mit ganzer Kraft dafür, die Lebensbedingungen der Menschen noch weiter zu verbessern“, so Babler.
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