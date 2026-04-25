Schon wieder Feuer in Justizanstalt Stein: Insasse verletzt

Neben einer Razzia kam es am Samstag erneut zu Aufregung in der Justizanstalt Stein. Es brach schon wieder ein Feuer in einer Zelle aus. Wieso ist derzeit noch unklar.

Aktuell sorgt die Justizanstalt Stein für Schlagzeilen: Erst am vergangenen Donnerstag kam es zu einem Brand, bei dem ein Insasse verletzt wurde. Mehr dazu hier: Häftling bei Zellen-Brand in Justizanstalt Stein verletzt. Am Samstag wurde schließlich eine große Razzia im Hochsicherheitstrakt durchgeführt. Doch das war nicht das einzige, was an diesem Tag für Aufregung sorgte, denn es soll schon wieder gebrannt haben.

Ermittlungen laufen

Wie mehrere Medien berichten, brach das Feuer in einer Zelle im Haftraum aus. Die Betriebsfeuerwehr musste ausrücken und das Feuer löschen. Wie schon beim letzten Vorfall soll wieder ein Insasse verletzt worden sein. Wie genau es zu dem Feuer kam, ist noch unklar und wird ermittelt. Betroffen war nur diese eine Zelle, umliegende Hafträume seien nicht beschädigt worden. Damit hatte der Vorfall keine weiteren Folgen, vor allem nicht für andere Insassen.