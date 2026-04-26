Tempo-Exzess in Wien: Raser mit 104 km/h in 30er-Zone geblitzt

Bei einer Schwerpunktaktion hat die Polizei einen Lenker in der Leberstraße mit mehr als dem Dreifachen der erlaubten Geschwindigkeit erwischt. Jetzt drohen harte Konsequenzen.

Am Samstag, dem 25. April 2026, führte die Landesverkehrsabteilung Wien eine gezielte Verkehrskontrolle durch. Genau dabei ging den Beamten ein besonders drastischer Fall ins Netz. Ein Fahrzeuglenker fiel durch eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung auf. Im Bereich der Leberstraße, in Fahrtrichtung Geiselbergstraße, gilt eine 30-km/h-Zone. Dort wurde ein Fahrzeug mit unglaublichen 104 km/h gemessen. Nach Abzug der Messtoleranz bleibt eine Überschreitung von 68 km/h. Die Polizei spricht in dem Zusammenhang von einem besonders schweren Verstoß.

Konsequenzen drohen

Für den Lenker bleibt das nicht ohne Folgen. „Es wird ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet. Darüber hinaus droht dem Fahrzeuglenker zudem eine Beschlagnahme des Fahrzeuges“, so die Landespolizeidirektion Wien.