Irre Flucht vor Polizei: 21-Jähriger rast mit 160 km/h durch den Ort

Gestern ging ein Raser der Wiener Polizei ins Netz. Er fuhr viel zu schnell, flüchtete vor der Polizei und brahte eine Fußgängerin in Gefahr.

Im Zuge von Lasermessungen nahmen Wiener Polizisten im 11. Bezirk einen Fahrzeuglenker wahr, der im Ortsgebiet mit einer Geschwindigkeit von 121 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h unterwegs war. Die Polizisten versuchten daraufhin, den Lenker mittels deutlicher Anhaltezeichen anzuhalten. Dieser wendete jedoch sein Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn und setzte seine Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung stadteinwärts fort. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf.

Er fuhr rund 160 km/h

Der Lenker fuhr in Richtung Bertl-Hayde-Gasse weiter über die Ostbahnstraße und setzte seine Flucht trotz eingeschaltetem Blaulicht und Folgetonhorn fort. In weiterer Folge lenkte er das Fahrzeug über die Klederinger Straße in Richtung Schwechat. Dabei wurden im Zuge der Nachfahrt Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h erreicht.

Fu´gängerin gefährdet

Das Ortsgebiet von Schwechat durchfuhr der Lenker mit rund 125 km/h. Zudem gefährdete er eine Fußgängerin, die sich auf einem Schutzweg befand und gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Auch missachtete er das Rotlicht einer Verkehrslichtsignalanlage, wodurch die Beamten das Fahrzeug kurzzeitig aus den Augen verloren. In der Plankenwehrstraße stellte der Lenker das Fahrzeug schließlich ab und versuchte, sich zu Fuß von der Örtlichkeit zu entfernen. Die Beamten konnten den Mann jedoch anhalten. Der 21-Jährige (StA.: Österreich), gab an, aus Angst vor der Polizei geflüchtet zu sein. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird sowohl strafrechtlich als auch verwaltungsrechtlich zur Anzeige gebracht.