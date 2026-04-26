Aussprache eskaliert: 24-Jähriger mit neun Stichen verletzt

In Wien-Döbling ist in der Nacht auf Samstag ein Streit völlig außer Kontrolle geraten. Ein 24-Jähriger wurde von mehreren Personen attackiert und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt.

Was als Aussprache geplant war, eskalierte innerhalb weniger Minuten: In der Heiligenstädter Straße im 19. Bezirk traf sich ein 24-Jähriger in der Nacht auf Samstag, 25. April, mit einer bislang unbekannten Person. Doch statt eines klärenden Gesprächs entwickelte sich rasch eine angespannte Situation. Weitere fünf Personen waren ebenfalls vor Ort. Zunächst blieb es bei einem Wortgefecht, doch das änderte sich schnell.

Mehrere Angreifer schlagen zu

Die verbale Auseinandersetzung kippte plötzlich in Gewalt. Der 24-Jährige wurde von mehreren Personen gleichzeitig attackiert und geschlagen. Laut Polizei wurde das Opfer im Bereich einer Garageneinfahrt regelrecht umzingelt. Zwischen abgestellten Autos ging die Attacke weiter. Der Mann wurde erneut mehrfach getroffen und schließlich gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen.

Waffen im Einsatz

Die Situation eskalierte weiter, als die Angreifer auch Waffen einsetzten. Zum Einsatz kamen ein Totschläger, ein Messer und Pfefferspray. Der 24-Jährige wurde im Gesicht mit Pfefferspray besprüht und weiterhin körperlich attackiert. Trotz der massiven Gewalt ging der Angriff noch weiter.

Neun Messerstiche – Rettung im Einsatz

Erst als der Mann zu Boden ging und ein Zeuge eingriff, ließen die Täter von ihm ab und flüchteten. Währenddessen alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte. Die Berufsrettung Wien versorgte den Verletzten notfallmedizinisch und brachte ihn ins Krankenhaus. Er erlitt neun Messerstiche im Gesäßbereich, Abschürfungen im Gesicht und am Rücken sowie starke Reizungen der Augen durch das Pfefferspray.

Täter weiter auf der Flucht

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die mutmaßlichen Täter sind derzeit noch unbekannt. „Die Ermittlungen hinsichtlich der vorerst noch unbekannten Tatverdächtigen sind im Gange“, so die Landespolizeidirektion Wien.