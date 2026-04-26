Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva & 5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Zu einem schweren Motorradunfall kam es gestern in Wien.
Wien/15. Bezirk
26/04/2026
Am Samstag

Schwerer Unfall: 82-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Zu einem Unfall kam es gestern im 15. Bezirk in Wien. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)

Am Samstag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Nach ersten Erhebungen lenkte ein 33-jähriger Mann sein Fahrzeug in der Tautenhayngasse in Richtung Johnstraße und beabsichtigte, an der Kreuzung nach rechts in diese einzubiegen. Aufgrund eines Rückstaus kam der Fahrzeuglenker zunächst im Kreuzungsbereich zum Stillstand. Dann geschah das Unglück.

Schwer verletzt

Zeitgleich fuhr ein 82-Jähriger mit einem Leichtmotorrad auf der Johnstraße in Richtung Schlossallee. Aufgrund der dichten Fahrzeugkolonne benutzte er rechts neben der Fahrspur die Busspur, um an den stehenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Als der 33-Jährige in weiterer Folge nach rechts in die Johnstraße einbog, kam es zur Kollision mit dem Leichtmotorradfahrer. Der 82-Jährige kam zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Der Motorradfahrer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: