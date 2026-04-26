Schwerer Unfall: 82-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Zu einem Unfall kam es gestern im 15. Bezirk in Wien. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Am Samstag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Nach ersten Erhebungen lenkte ein 33-jähriger Mann sein Fahrzeug in der Tautenhayngasse in Richtung Johnstraße und beabsichtigte, an der Kreuzung nach rechts in diese einzubiegen. Aufgrund eines Rückstaus kam der Fahrzeuglenker zunächst im Kreuzungsbereich zum Stillstand. Dann geschah das Unglück.

Schwer verletzt

Zeitgleich fuhr ein 82-Jähriger mit einem Leichtmotorrad auf der Johnstraße in Richtung Schlossallee. Aufgrund der dichten Fahrzeugkolonne benutzte er rechts neben der Fahrspur die Busspur, um an den stehenden Fahrzeugen vorbeizufahren. Als der 33-Jährige in weiterer Folge nach rechts in die Johnstraße einbog, kam es zur Kollision mit dem Leichtmotorradfahrer. Der 82-Jährige kam zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Der Motorradfahrer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in weiterer Folge in ein Krankenhaus gebracht.