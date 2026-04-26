Wien stockt Sommerdeutschkurse für Schulneulinge deutlich auf

Die Online-Anmeldung für die Wiener Sommerdeutschkurse 2026 zeigt bereits deutlich, wie groß der Bedarf ist: Rund 700 Plätze wurden schon in der ersten Phase gebucht. Die Stadt Wien hat das Angebot heuer massiv ausgebaut – insgesamt stehen 2.160 Plätze für Schulneulinge zur Verfügung. Die Stadt Wien reagiert damit auf die hohe Nachfrage und die positiven Erfahrungen aus der Praxis und baut die gezielte Deutschförderung vor dem Schuleintritt konsequent aus.

Emmerling: „Jedes Kind soll von Anfang an gerechte Chancen haben“

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling betont: „Wien steht für eine Bildungspolitik, die Herausforderungen nicht aufschiebt, sondern früh und wirksam beantwortet. Jedes Kind soll von Anfang an gerechte Chancen haben, unabhängig von seiner Herkunft oder der Sprache, die zu Hause gesprochen wird. Gerade beim Schuleinstieg entscheidet Sprache in hohem Maß über Teilhabe, Lernerfolg und Selbstvertrauen. Deshalb bauen wir die Wiener Sommerdeutschkurse heuer massiv aus und schaffen deutlich mehr Plätze für Schulneulinge. Dass bereits kurz nach Start der Anmeldung hunderte Plätze vergeben sind, zeigt, wie groß der Bedarf ist. Wir investieren damit ganz bewusst in eine Phase, die für den weiteren Bildungsweg besonders prägend ist: die Zeit vor dem ersten Schultag.“ Alle Eltern, deren Kinder im Zuge der Schuleinschreibung und der Deutschtestung als außerordentliche Schüler eingestuft werden, werden seit heuer gezielt kontaktiert und ihnen wird eine Teilnahme empfohlen. So stellt die Stadt Wien sicher, dass auf einen festgestellten Förderbedarf unmittelbar reagiert wird und Kinder bereits vor dem Schuleintritt die Unterstützung erhalten, die sie für einen erfolgreichen Start brauchen.

Massiver Ausbau der kostenlosen Wiener Sommerdeutschkurse

Das Angebot richtet sich ausschließlich an Kinder, die ab Herbst 2026 in Wien in die Volksschule eintreten und als außerordentliche Schüler eingeschult werden. Die Kurse finden von 13. Juli bis 21. August 2026 an fünf Schulstandorten in Wien statt. Die Wiener Sommerdeutschkurse sind ein kostenloses Angebot der Stadt Wien und werden im Auftrag der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien von Interface Wien umgesetzt. Die Kurse dauern jeweils zwei Wochen, werden in kleinen Gruppen mit maximal 12 Kindern angeboten und von qualifizierten Pädagogen geleitet. Im Mittelpunkt stehen spielerisches und altersgerechtes Lernen, der Erwerb und die Festigung von Deutschkenntnissen sowie die Vorbereitung auf den Schulalltag. Die Kinder üben Sprache nicht nur im Unterricht, sondern auch im Spiel und in alltäglichen Situationen. Eine tägliche frische Jause ist ebenfalls Teil des Angebots.

Eltern-Info-Veranstaltungen während der Wiener Sommerdeutschkurse

Zum ersten Mal werden auch mehrsprachige Info-Veranstaltungen für die Eltern der Schulneulinge angeboten. Direkt am Standort des Bildungscampus im Sonnwendviertel erfahren Eltern alles über den Schulstart ihrer Kinder und insbesondere, wie sie sich bestmöglich auf den Schulalltag vorbereiten und ihre Kinder gezielt unterstützen können. Theodora Manolakos, Leiterin der Abteilung Integration und Diversität der Stadt Wien:

„Auch für Eltern bedeutet der Schuleintritt ihres Kindes, dass sie mit neuen Aufgaben in ihrer Rolle als Erziehungsberechtigte zu tun haben. Dabei geht es um Fragen, wie sie ihr Kind bestmöglich auf den Schulstart vorbereiten und es beim Lernen unterstützen können.“