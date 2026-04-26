Wiener Bildungsgrätzl startete mit großem Straßenfest

Mit einem großen Straßenfest im Quartier am Seebogen läutete das Bildungsgrätzl Seestadt am 24. April 2026 seine Zusammenarbeit ein.

Kindergärten, Schulen und Freizeit- und Sozialeinrichtungen in der Seestadt haben sich zu einem dauerhaften Netzwerk zusammengeschlossen. Gemeinsam wollen sie die Kinder und Jugendlichen bestmöglich auf ihrem Bildungsweg begleiten. Beim gelungenen Eröffnungsfest in der Seestadt wurde die Barbara-Prammer-Allee zur Kinder-Partymeile. Ein buntes Bühnen- und Mitmachprogramm sorgte für beste Unterhaltung. Die Kinder der Kindergärten und Volksschulen begeisterten mit einstudierten Liedern und Tänzen. Zu den weiteren Bühnenhighlights zählten unter anderem das Papiertheater Kamichibai der Bücherei Seestadt sowie der Auftritt von Brudi und Bär. Den Rahmen des Programms bildeten Infostände und Spielstationen der Bildungsgrätzl-Einrichtungen, darunter ein Fotorad, Kinderschminken und ein Snackbereich im Jugendzentrum.

©Stadt Wien/Christian Fürthner ©Stadt Wien/Christian Fürthner ©Stadt Wien/Christian Fürthner

Gemeinsames Ziel: Medienkompetenz fördern

Durch medienpädagogische Angebote, zum Beispiel in Form von Workshops für Kinder und Jugendliche, soll ein selbstständiger, kompetenter und kritischer Medienumgang gefördert werden. Zusätzlich sind Maßnahmen zur Information und Sensibilisierung der Eltern, insbesondere im Hinblick auf Smartphones und Social Media, geplant.

Bildungsübergänge begleiten

Die enge Zusammenarbeit der Bildungseinrichtungen, zum Beispiel von Kindergärten und Volksschulen, ermöglicht eine kontinuierliche Förderung der Kinder und Jugendlichen und damit bruchfreie Übergänge. Ziel ist es, den individuellen Bildungserfolg zu erhöhen und so zur Chancengerechtigkeit beizutragen. Gleichzeitig wirkt die Bildungsgrätzl-Arbeit durch die Kooperation zwischen außerschulischer und schulischer Kinder- und Jugendarbeit auch positiv auf das Zusammenleben im Stadtteil.

Inklusion im Blick

Ein weiterer Schwerpunkt der Kooperation ist Inklusion. Das Bildungsgrätzl dient als Austauschplattform im Hinblick auf Fachkenntnisse und Erfahrungen in den einzelnen Einrichtungen. Gemeinsam wird ein besserer Überblick über bestehende sonderpädagogische Angebote geschaffen. Im Anlassfall kann weitervermittelt oder der Bedarf aufgezeigt werden.