Staus wegen Baustellen befürchtet: Diese Wiener Bezirke sind betroffen

Der ÖAMTC warnt vor erheblichen Verkehrsbehinderungen in mehreren Wiener Bezirken. Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten im 9., 18. und 19. Bezirk, die in den kommenden Wochen zu teils massiven Staus führen dürften.

ÖAMTC: Erhebliche Staus im 9., 18. und 19. Bezirk wegen Baustellen befürchtet

Besonders betroffen ist der 18. Bezirk: Rund um den Aumannplatz kommt es ab 28. April im Zuge von Gleisarbeiten zu Sperren im Bereich der Währinger Straße und der Gentzgasse. Diese Maßnahmen dauern voraussichtlich bis Ende Juni bzw. Anfang Juli. Laut ÖAMTC sind auf den Umleitungsstrecken vor allem zu den Hauptverkehrszeiten längere Verzögerungen zu erwarten. Zusätzliche Einschränkungen gibt es auf dem Inneren Währinger Gürtel. Dort stehen ab 30. April im Bereich zwischen Sobieskigasse und Nußdorfer Straße nur eingeschränkt Fahrstreifen zur Verfügung. Ab 8. Mai kommt es zudem zu weiteren Sperren auf der Gürtelverbindungsfahrbahn in Richtung stadteinwärts. Da auch die Döblinger Hauptstraße als wichtige Ausweichroute genutzt wird, rechnet der ÖAMTC insgesamt mit deutlich spürbaren Zeitverlusten für Pendlerinnen und Pendler im gesamten betroffenen Gebiet.