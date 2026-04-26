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/ ©Tobias Bosina / BMI
Symbolfoto
Symbolfoto auf 5min.at zeigt zwei Polizisten, die in der Nacht eine Kontrolle durchführen.
Wien
26/04/2026
Innere Stadt

Polizeikontrollen in Wien: 93 Anzeigen innerhalb weniger Stunden

Das Stadtpolizeikommando Wien hat bei einer Schwerpunktaktion in der Inneren Stadt Wien zahlreiche Verkehrsübertretungen im Bereich der Rotenturmstraße festgestellt.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)

Am 25. April 2026 hat das Stadtpolizeikommando Wien im Bereich der Inneren Stadt Wien eine verkehrsrechtliche Schwerpunktaktion durchgeführt. Im Zeitraum von 19 Uhr bis 2 Uhr Uhr standen dabei insbesondere Kontrollen im Bereich der Rotenturmstraße und der dortigen „Poser-Szene“ im Fokus.

Anzeigenflut bei Schwerpunktaktion in Wien

Im Zuge der Aktion kam es unter anderem zu einer vorläufigen Führerscheinabnahme, 34 Alkovortests sowie insgesamt 93 Anzeigen. Zudem wurden vier Anzeigen durch den Schnellrichter erstattet und 57 Organmandate ausgestellt. 13 Fahrzeuge wurden zur Landesfahrzeugprüfstelle vorgeführt, außerdem wurden 21 Identitätsfeststellungen durchgeführt. Die Polizei betont, dass durch den gezielten Einsatz ein wichtiger Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung in der Innenstadt geleistet wurde.

Bilanz der Schwerpunktaktion im Überblick

• eine vorläufige Führerscheinabnahme
• 34 Alkovortests
• 93 Anzeigen
• 57 Organmandate
• 13 Vorführungen zur Landesfahrzeugprüfstelle
• 21 Identitätsfeststellungen

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