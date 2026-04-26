Wilde Verfolgungsjagd: Raser (19) flüchtet gleich zweimal vor Polizei

Eine nächtliche Verfolgungsfahrt hat am 25. April 2026 im 19. Bezirk in Wien für gefährliche Szenen gesorgt: Ein 19-jähriger Lenker entzog sich gleich zwei Mal der Polizei und raste mit hoher Geschwindigkeit durch die Stadt.

In der Nacht auf den 25. April 2026 kam es im 19. Wiener Gemeindebezirk zu einer gefährlichen Verfolgungsfahrt, nachdem ein Autofahrer im Zuge eines Polizeieinsatzes massiv zu schnell unterwegs war. Der Lenker entzog sich dabei gleich zwei Mal der Anhaltung und brachte andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr.

Lenker rast gleich zweimal vor Polizei davon

Im Rahmen eines Planquadrats der Polizeiinspektion Billrothstraße wurde das Fahrzeug gegen 00.45 Uhr auf der Heiligenstädter Straße mit 78 km/h gemessen. Als Beamte den Lenker stoppen wollten, fuhr dieser laut Polizei sogar auf einen Polizisten zu, der nur durch ein abruptes Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern konnte. Die anschließende Verfolgung führte über längere Strecken mit Geschwindigkeiten von bis zu 170 km/h, wobei der Lenker zunächst entkommen konnte. Rund eine Stunde später wurde das Fahrzeug erneut erkannt, woraufhin es zu einer zweiten Verfolgung kam. Auch dabei erreichte der Lenker Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h und gefährdete laut Polizei mehrere Passanten, die im Bereich eines Lokals ausweichen mussten.

19-Jähriger festgenommen

Schließlich konnte das Fahrzeug im Bereich des Unteren Schreiberwegs angehalten werden. Der 19-jährige Lenker wurde festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in Gewahrsam genommen. Er wird sowohl straf- als auch verwaltungsrechtlich angezeigt.