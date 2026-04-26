Tödliche Bim-Kollision in Wien: Mann starb noch an Unfallstelle

Am Sonntagnachmittag kam es in der Nähe des Wiener Zentralfriedhofs zu einem tragischen Unfall. Ein Mann wurde von einer Straßenbahn erfasst und erlitt tödliche Verletzungen.

Am Sonntag kam ein Mann bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Wien ums Leben.

Am Sonntag kam ein Mann bei einem Unfall mit einer Straßenbahn in Wien ums Leben.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am heutigen Sonntagnachmittag auf der Simmeringer Hauptstraße in der Nähe des Wiener Zentralfriedhofs. Laut ersten Informationen wurde dort ein Mann von einer Straßenbahn erfasst. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Tödlicher Bim-Unfall in Wien

Wie heute.at berichtet, soll der Unfall leider ein tragisches Ende genommen haben. Der Mann erlitt bei der Kollision mit der Straßenbahn tödliche Verletzungen. Trotz rascher notfallmedizinischer Versorgung und Wiederbelebungsmaßnahmen erlag das Opfer noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Im Einsatz standen neben mehreren Einheiten der Berufsrettung auch ein Hubschrauber sowie die Polizei. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen.