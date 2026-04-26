Wien-Wetter: Der Montag wird wieder sonnig

In den Morgenstunden starten die Temperaturen bei etwa 5 bis 8 Grad, steigen im Laufe des Tages jedoch deutlich an und erreichen Höchstwerte von bis zu 21 Grad.

In den Morgenstunden starten die Temperaturen bei etwa 5 bis 8 Grad, steigen im Laufe des Tages jedoch deutlich an und erreichen Höchstwerte von bis zu 21 Grad.

Am Montag zeigt sich das Wetter in der Stadt Wien erneut von seiner freundlichen Seite. Abgesehen von einzelnen hohen Wolkenfeldern dominiert den ganzen Tag über sonniges und stabiles Frühlingswetter. Der Wind weht nur schwach aus nordöstlichen bis östlichen Richtungen und sorgt damit kaum für spürbare Abkühlung. In den Morgenstunden starten die Temperaturen bei etwa 5 bis 8 Grad, steigen im Laufe des Tages jedoch deutlich an und erreichen Höchstwerte von bis zu 21 Grad.