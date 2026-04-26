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Bild auf 5min.at zeigt Wien bei strahlendem Sonnenschein
In den Morgenstunden starten die Temperaturen bei etwa 5 bis 8 Grad, steigen im Laufe des Tages jedoch deutlich an und erreichen Höchstwerte von bis zu 21 Grad.
Wien
26/04/2026
Prognose

Wien-Wetter: Der Montag wird wieder sonnig

Am Montag erwartet die Stadt Wien erneut freundliches und stabiles Frühlingswetter: Nach einem kühlen Start zeigt sich der Tag überwiegend sonnig.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Am Montag zeigt sich das Wetter in der Stadt Wien erneut von seiner freundlichen Seite. Abgesehen von einzelnen hohen Wolkenfeldern dominiert den ganzen Tag über sonniges und stabiles Frühlingswetter. Der Wind weht nur schwach aus nordöstlichen bis östlichen Richtungen und sorgt damit kaum für spürbare Abkühlung. In den Morgenstunden starten die Temperaturen bei etwa 5 bis 8 Grad, steigen im Laufe des Tages jedoch deutlich an und erreichen Höchstwerte von bis zu 21 Grad.

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