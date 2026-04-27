Mit 212 km/h gerast: Auto und Führerschein weg

Am 25. April ging der niederösterreichischen Polizei ein Raser ins Netz. Der mann fuhr stolze 212 km/h.

Bedienstete der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich führten am 25. April 2026 Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in Form von Abstandsmessungen in Kombination mit Geschwindigkeitskontrollen auf der Westautobahn, Fahrtrichtung Linz, im Gemeindegebiet von St. Georgen am Ybbsfelde, Bezirk Amstetten, durch. Dabei ging den Beamten ein Raser ins Netz.

Mit 212 km/h unterwegs

Gegen 16.10 Uhr wurde ein Auto, gelenkt von einem 34-jährigen Polen, mit einer Geschwindigkeit von 212 km/h bei erlaubten 130 km/h gemessen. Das Fahrzeug konnte durch sofort eingeleitete, koordinierte Maßnahmen gegen 16.45 Uhr auf der Welser Autobahn, Fahrtrichtung Passau, im Bereich des Rastplatzes Pucking von Polizisten angehalten werden.

Auto beschlagnahmt

Beamte der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich übernahmen die weitere Amtshandlung. Dem 34-jährigen Autofahrer wurde der Führerschein vor Ort vorläufig abgenommen und der Pkw wurde vorläufig beschlagnahmt. Weiters wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. Der 34-Jährige wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.