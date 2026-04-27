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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto und ein Messer
In Wien Floridsdorf wurde ein junger Mann beim Spazieren von zwei Jugendlichen ausgeraubt.
Wien
27/04/2026
Raub mit Messer

Schwerer Raubüberfall: Opfer kannte den Täter

Am 26. April 2026 gegen 21.55 Uhr wurde im Bereich des Lorettoplatzes in Floridsdorf ein junger Mann von zwei Jugendlichen überfallen.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)

Beim Spaziergang mit seinem Hund, wurde der Junge Mann von zwei Jugendlichen bedroht und überfallen. Einer der beiden Täter soll dem Opfer ein Messer an den Hals gehalten haben und ihn nach Bargeld durchsucht haben. Als sie kein Bargeld fanden, sollen die Tatverdächtigen dem Mann eine Regenjacke sowie eine Weste abgenommen haben und geflüchtet sein.

Opfer kannte den Täter

Dem Opfer war einer der Tatverdächtigen aus der Wohnumgebung bekannt. In der Wohnung des 16-jährigen Syrischen Tatverdächtigen wurden die geraubten Kleidungsstücke vorgefunden und sichergestellt.

Festnahme und weitere Ermittlungen

Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der
Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Zudem wurden ein
Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Jugendliche befindet sich in Polizeigewahrsam, der zweite Tatverdächtige ist noch unbekannt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, geführt.

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