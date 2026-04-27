Zwei Kilogramm Kokain: Zwei Männer in Wien festgenommen

Am 26. April 2026 gegen 11.40 Uhr wurden zwei Männer im Zuge einer Schwerpunktaktion in Wien Favoriten festgenommen.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS)

gelang gestern im Rahmen einer Schwerpunktaktion für die Sicherheit im

öffentlichen Raum die Festnahme zweier mutmaßlicher Suchtgiftverkäufer.

Drogen in Wohnungen gefunden

Die Polizisten wurden zuvor wegen des verdächtigen Verhaltens auf einen der beiden Männer aufmerksam. Es handelt sich um serbische Staatsbürger im Alter von 30 und 44 Jahren. Im Zuge weiterer Ermittlungen durch die EGS-Beamten wurden in zwei Wohnungen in Wien-Favoriten ca. 2,2 Kilogramm Kokain sowie eine höhere vierstellige Bargeldsumme sichergestellt. Beide Festgenommenen verweigerten die Aussagen. Weitere Ermittlungen laufen.