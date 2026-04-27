Wasserpolizei erwischt Randalierer

In Wien hat ein Mann randaliert. Die Wasserpolizei hat ihn dabei beobachtet und direkt festgehalten.

Ein 31-jähriger Mann (Stbg.: Österreich) steht im Verdacht, in Wien-Landstraße ein abgestelltes Motorrad mutwillig gegen einen parkenden Pkw gestoßen und dadurch beide Fahrzeuge beschädigt zu haben. Eine zufällig im Nahbereich fahrende Streife der Wasserpolizei hielt den Tatverdächtigen an.

Widerstand gegen die Staatsgewalt

Im Zuge der weiteren Amtshandlung soll der Tatverdächtige versucht haben, Widerstand gegen die Staatsgewalt zu leisten, indem er die einschreitenden Beamten gefährlich bedrohte. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und in den Arrestbereich des Polizeikommissariats Landstraße überstellt. Weitere Ermittlungen sind im Gange.