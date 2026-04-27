Bürgermeister Ludwig setzt Alkoholverbot am Westbahnhof durch

Konkret geht es vor allem um eine Schutzzone und ein Alkoholkonsumverbot am und um den Westbahnhof. „Die vorliegende Schutzzone und Alkoholverbotszone sowie die weiteren Maßnahmen sind nötig, um Gewalttaten vorzubeugen, das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken und der Polizei ein rasches und wirksames Einschreiten bei problematischen Erscheinungsbildern im öffentlichen Raum zu ermöglichen“, so Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl.

Sicherheit an erster Stelle

Parks, Spielplätze und öffentliche Verkehrsknotenpunkte sind Orte der Begegnung, Erholung und des Alltags. Um sicherzustellen, dass diese Räume von allen uneingeschränkt und sicher genutzt werden können, können gezielt Schutzzonen eingerichtet werden. Diese Maßnahme hat das Ziel, den verfestigten Drogenhandel rund um die U-Bahn-Station Gumpendorfer Straße nachhaltig zu bekämpfen.

Polizeipräsenz soll Verbot vollstrecken

Auch die Lage am Westbahnhof ist geprägt von einer Vielzahl an Herausforderungen. Insgesamt ist die Anzahl der Alkohol konsumierenden Personen überschaubar, jedoch kann das Verhalten einzelner immer wieder zu Verunsicherungen und Konflikten führen. Durch Polizeipräsenz in der Alkoholkonsumverbotszone kann das Alkoholverbot durchgesetzt werden und somit für Steigerung der Sicherheit und Aufenthaltsqualität an öffentlichen Plätzen sorgen.