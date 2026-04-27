Unfall in Schwechat: Schwerverletzter hatte keinen Führerschein

Sonntagnacht kam es in Wien-Schwechat zu einem Verkehrsunfall. Ein Wiener wurde dabei schwer verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 24. April 2026, gegen 21.30 Uhr, auf der B10 im Gemeindegebiet von Schwechat. Ein 61-jähriger Mann aus dem 10. Wiener Gemeindebezirk lenkte einen Pkw von Richtung Schwechat kommend in Fahrtrichtung Schwadorf. Zur gleichen Zeit fuhr ein 48-jähriger Slowake ebenfalls auf der B10 in Richtung Schwadorf.

Schwer verletzt

Der jüngere Autofahrer hat dann ein Wendemanöver durchgeführt, bei dem es zu einer Kollision mit dem Pkw des 61-Jährigen kam. Der Wiener wurde dabei schwer verletzt und anschließend mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Baden verbracht. Der slowakische Staatsbürger wurde durch den Unfall nicht verletzt. Ein mit beiden durchgeführter Alkovortest verlief negativ.

Mann hatte keinen Führerschein

Erste Erhebungen der Bediensteten der Polizeiinspektion Schwechat ergaben, dass der schwer verletzte Mann über keine gültige Lenkberechtigung verfügt. Er wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.