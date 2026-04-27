Gerettet: Fuchswelpe war unter Motorhaube eingeschlossen

Im Tierschutzhaus des "Tierschutz Austria" versorgen die Pfleger gerade besonders viele Fuchswelpen. Erst jetzt sind wieder sechs Jungtiere gerettet worden - einer davon war unter der Motorhaube eines Autos eingeschlossen.

Jetzt geht’s den Jungtieren wieder gut, sie sind in Sicherheit. Innerhalb der letzten Tage wurden im Tierschutzhaus Wien insgesamt sechs niedliche Fuchswelpen aufgenommen. Der neugierige Sauron ist einer von ihnen. Er wurde unter einer Motorhaube am Margaretengürtel gefunden und befreit, zwei weitere Tiere hat die Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge aus einem leeren Pool geborgen, in den sie gestürzt waren.

Verwaiste Fuchs-Babies auch am Wienerberg gerettet

Auch das Tierschutz-Team konnte weitere verwaistes Fuchswelpen vom Wienerberg bzw. aus Gerasdorf retten. Den sechsten Fuchswelpen haben sie von einer Tierschutzorganisation in Tirol übernommen und nach Vösendorf überstellt. Auch er soll mit Artgenossen aufwachsen können.

Tierschutzhaus freut sich über Spenden

Um die passende Hilfe zu gewährleisten, braucht es finanzielle und personelle Mittel. Wer bei der Aufzucht der Fuchswelpen unterstützend tätig sein und spenden möchte, der kann gerne einen frei wählbaren Betrag beisteuern.