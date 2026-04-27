Wiener Neustadt: Mann von LKW erfasst und eingeklemmt

Zu einem Unfall mit schweren Folgen ist es am 24. April im Stadtgebiet von Wiener Neustadt gekommen. Dabei wurde ein Mann, der einen Lenker auf einen Unfall aufmerksam machen wollte, von einem LKW eingeklemmt und schwer verletzt.

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen lenkte einen Lkw aus Richtung Westen kommend in Fahrtrichtung Wiener Neustadt. Im Rahmen des Kolonnenverkehrs soll dieser auf ein vor ihm fahrendes Auto, gelenkt von einem 75-jährigen Mann aus dem Bezirk Neunkirchen, aufgefahren sein . Der 75-Jährige habe anschließend den Lkw-Fahrer auf die Kollision aufmerksam machen wollen, wofür er den Pkw verlassen hat.

LKW-Fahrer bemerkte den Mann auf der Straße nicht

Dabei wurde der Mann aus dem Bezirk Neunkirchen aus bislang unbekannter Ursache vom Lkw erfasst und im Bereich des linken Vorderreifens eingeklemmt. Der 28-Jährige Lenker des Lastwagens habe ein Geräusch wahrgenommen, woraufhin er sein Fahrzeug angehalten habe. Der 75-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt eingeliefert. Ein mit dem Lkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Er wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.