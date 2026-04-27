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/ ©Pexels / Andrea Piacquadio
Symbolfoto
Ein Bild zeigt einen Mann im Pyjama, der auf der Bettkante sitzt und sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Kopf fasst.
ME/CFS tritt häufig nach Infektionen auf und kann zu massiven Einschränkungen im Alltag führen.
Wien
27/04/2026
73.000 Betroffene

Neue Hoffnung für Schwerstbetroffene von ME/CFS

"Nordlicht" wird das Angebot in Wien heißen. Es soll ein Versorgungsangebot für Schwerstbetroffene der Krankheit ME/CFS bieten und könnte als Modell für ganz Österreich dienen.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(162 Wörter)

Die CS Caritas Socialis hat in Wien ein neues Projekt für Schwerstbetroffene der Multisystemerkrankung ME/CFS gestartet. Das spezialisierte Pflege- und Betreuungsangebot „Nordlicht“ richtet sich dabei nicht nur an Betroffene, sondern auch an deren Angehörige. Der Aufbau eines mobilen Teams ist ebenfalls angedacht. Die MedUni Wien hat unterdessen gemeinsam mit der Gesellschaft für ME/CFS Handlungsempfehlungen für den Gesundheits- und Sozialbereich entwickelt.

Bisher nur wenige spezialisierte Angebote

Genau hier soll jetzt in Wien angesetzt werden. „Nordlicht“ startet ein umfassendes Betreuungskonzept. Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist die Betreuung im eigenen Zuhause. Die Betreuung soll durch speziell geschultes Fachpersonal erfolgen – darunter Heimhilfen, Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz sowie diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegekräfte

Was ist ME/CFS?

  • tritt häufig nach Infektionen wie Grippe, Pfeiffer’schem Drüsenfieber oder Covid-19 auf.
  • Krankheit kann zu schwerer körperlicher Schwäche, massiven Einschränkungen im Alltag und langen Bettlägrigkeiten führen
  • Laut Schätzungen der MedUni Wien sind österreichweit mehr als 73.000 Menschen davon betroffen

Betroffene sollen informiert und vernetzt werden

Termine können ausschließlich über die Webseite vereinbart werden. Eine Beratung gibt es für alle Schweregrade, nicht nur für Schwerstbetroffene. Auch Betroffene aus anderen Bundesländern können sich hierüber informieren.

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