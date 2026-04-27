Nach Busunfall: Riesen-Stau auf Wiener A23

Auf der A23, der Südosttangente in Wien, kam es am Nachmittag zu einem schweren Busunfall. Laut Medienberichten mussten 17 Personen aus einem Bus evakuiert werden.

Folgenschwerer Unfall auf der A23-Abfahrt zum Landstraßer Gürtel. Im Eurogate-Tunnel Richtung Landstraßer Hauptstraße kam es zu einem Crash zwischen einem Reisebus und einem Auto. Zwei Personen wurden leicht verletzt: Der 61-Jährige Lenker des Autos sowie ein 47-jähriger Businsasse. 17 Busfahrende mussten durch ein Fenster evakuiert werden, da der Bus direkt an der Tunnelwand zum Stillstand kam.

Beide Spuren im Tunnel komplett gesperrt

Der Einsatz sorgte für ein Verkehrschaos: Beide Spuren im Tunnel mussten komplett gesperrt werden, der Rückstau reichte mehrere Kilometer auf die A23 zurück. Autofahrer sollten die Abfahrt zum Landstraßer Gürtel derzeit unbedingt meiden und auch jetzt noch mehr Zeit einplanen.