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Ein Bild auf 5min.at zeigt den Stephansdom in WIen.
Ausgedehnte Wolkenfelder, dann wieder Sonne. Der Dienstag bleibt trotzdem überwiegend trocken.
Wien
27/04/2026
Teils sonnig

Mehr Wolken, trotzdem sonnige Phasen

In Wien gibt es am Dienstag mehr Wolken als zuletzt. Zum Sonnenschein kommen einige ausgedehnte Wolkenfelder. Trotzdem kämpft die Sonne hartnäckig weiter.

von Julia Resl Das Foto auf www.5min.at zeigt Julia Resl, Online Redakteurin.
1 Minute Lesezeit(95 Wörter)

Der freundliche und niederschlagsfreie Charakter bleibt in Wien und Niederösterreich meist bestehen. Es ziehen zwar einige ausgedehnte Wolkenfelder durch, sie sind aber eher hoch liegend und nicht besonders dicht und damit kann sich zeitweise auch die Sonne zeigen. In den Voralpen sind am Nachmittag vereinzelt kurze Regenschauer möglich, meist bleibt es aber auch hier trocken.

Kräftiger Wind im Donauraum

Es weht mäßiger bis lebhafter, vor allem im westlichen Donauraum auch kräftiger Ostwind. Die Temperaturen erreichen 15 bis 21 Grad. In 1500 Metern Höhe hat es 6 bis 10 Grad.

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