Mehr Wolken, trotzdem sonnige Phasen

In Wien gibt es am Dienstag mehr Wolken als zuletzt. Zum Sonnenschein kommen einige ausgedehnte Wolkenfelder. Trotzdem kämpft die Sonne hartnäckig weiter.

Der freundliche und niederschlagsfreie Charakter bleibt in Wien und Niederösterreich meist bestehen. Es ziehen zwar einige ausgedehnte Wolkenfelder durch, sie sind aber eher hoch liegend und nicht besonders dicht und damit kann sich zeitweise auch die Sonne zeigen. In den Voralpen sind am Nachmittag vereinzelt kurze Regenschauer möglich, meist bleibt es aber auch hier trocken.

Kräftiger Wind im Donauraum

Es weht mäßiger bis lebhafter, vor allem im westlichen Donauraum auch kräftiger Ostwind. Die Temperaturen erreichen 15 bis 21 Grad. In 1500 Metern Höhe hat es 6 bis 10 Grad.