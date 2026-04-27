Gefangen im Bus: Feuerwehr rettet 15 Passagiere durchs Fenster

Auf der A23 Südosttangente in Wien kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall mit einem Reisebus. Nun gab die Stadt nähere Informationen zu dem Geschehen bekannt.

Auf der A23 Südosttangente kam es am 27. April wie berichtet zu einem schweren Unfall bei der Abfahrt Wien-Landstraße. Im Bereich der Eurogate Tunnelausfahrt prallte ein Reisebus auf ein Auto, das sich um seine eigene Achse drehte und auf ein weiteres Auto krachte. Der Lenker erlitt Verletzungen im Beinbereich.

Bus krachte gegen Tunnelwand

Der Busfahrer verriss nach dem Aufprall das Lenkrad und das Fahrzeug krachte gegen die Tunnelwand. Er kam dabei laut Angaben der Stadt Wien so ungünstig zum Stillstand, dass die Fahrgäste zunächst nicht aussteigen konnten. Die Feuerwehr musste die 15 Personen schließlich über ein Fenster aus dem Bus retten. Einige von ihnen erlitten leichte Prellungen. „Die geschockten Personen wurden vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in weiterer Folge zum Wiener Hauptbahnhof gebracht“, so die Stadt Wien.

©Stadt Wien | Feuerwehr Über ein Fenster wurden die Insassen aus dem beschädigten Bus befreit. ©Stadt Wien | Feuerwehr Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt.

Weitere Fahrzeuge evakuiert

Die Einsatzkräfte sicherten sodann die Unfallstelle ab, bauten Brandschutz auf und banden ausgetretene Betriebsstoffe. Da Diesel in den Tunnel lief, wurden auch Fahrzeuge im unmittelbaren Stau-Bereich evakuiert. Der verletzte Pkw-Lenker wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden, die Abfahrten beim Knoten Gürtel waren zeitweise gesperrt. Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.