Großbrand in Thaya: Ortszentrum gesperrt, Volksschule bleibt zu

Im Ortszentrum von Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich) ist in den frühen Morgenstunden ein Feuer ausgebrochen, mehrere Wohneinheiten sind betroffen.

Der Brand ist bei einem Reihenhaus entstanden und habe sich binnen kürzester Zeit auch auf das benachbarte Haus ausgebreitet, auch eine dritte Wohneinheit ist betroffen. Wie das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya nun berichtet stehen über 100 Florianis, die Rettung und die Polizei vor Ort im Einsatz.

Drei Familien von Brand betroffen

Ersten Informationen zufolge sind drei Familien, darunter auch vier Kinder und ein zwei Monate altes Baby vom Feuer direkt betroffen. Sie alle konnten sich aus den Häusern selbst ins Freie retten. Wärenddessen bleibt, aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der Rauchwolke im Ortszentrum, die Volksschule geschlossen, der Unterricht fällt aus, berichten die Florianis weiter. Zudem bleibt das Ortszentrum „vorerst für den Verkehr gesperrt“, so das Bezirksfeuerwehrkommando.