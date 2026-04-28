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/ ©Fotomontage: Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen LKW-Fahrer, im Hintergrund einen LKW und eine Hand mit einigen Euroscheinen.
Ein LKW-Fahrer aus Niederösterreich hat schließlich mehrere tausende Euro von seinem ehemaligen Arbeitgeber bekommen.
Bezirk Scheibbs
28/04/2026
AK schreitet ein

Tausende Euro zu wenig: LKW-Fahrer wird nach Job-Ende stutzig

Nach vier Jahren hat ein LKW-Fahrer aus dem Bezirk Scheibbs (Niederösterreich) sein Dienstverhältnis einvernehmlich beendet. Erst da ist ihm dann aufgefallen, dass etwas nicht stimmt.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)

Denn, so berichtet nun die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich: „Sein Lohn war nicht korrekt abgerechnet worden. Auch Überstunden, Sonderzahlungen und offene Urlaubsersatzleistungen wurden nicht vollständig ausbezahlt.“ Und dabei ging es um keine Kleinigkeit, der LKW-Fahrer ging also zur AK, die für ihn intervenierte und ihm so helfen konnte. Der Mann erhielt schließlich knapp 8.000 Euro, wissen die Experten.

Zeit als entscheidender Faktor

Dabei war die Zeit ein entscheidender Faktor, musste der LKW-Fahrer doch laut Kollektivvertrag binnen drei Monaten mit dem Verfall seiner Ansprüche rechnen. „Umso besser, dass er sich rechtzeitig bei der Arbeiterkammer gemeldet hat. So konnten wir sicherstellen, dass er die ihm zustehenden Beträge auch bekommt“, erklärt AK-Bezirksstellenleiter Helmut Wieser.

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