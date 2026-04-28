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/ ©Fotomontage: Freiwillige Feuerwehr Mistelbach-Stadt
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Montage des orangenen Baches.
Wasserlösliche Farbe ist in den Bachverlauf geraten und hat diesen eingefärbt.
Mistelbach
28/04/2026
Ungefährlich

Warum Bach im Weinviertel plötzlich orange war

Wie die Feuerwehr Mistelbach berichtet, hat sich der Bachlauf der Mistel bzw. der Zaya im Weinviertel am Montag, 27. April 2026, plötzlich orange gefärbt. Gefahr würde aber keine bestehen, versichert man in einem Facebook-Posting.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)

Plötzlich war die Mistel bzw. die Zaya in Niederösterreich orange, wie die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Mistelbach berichten. Man sei daraufhin mit der Polizei, der Wasserrechstbehörde, der Gemeinde und Chemikern der Schadstoffgruppe ausgerückt und konnte schon bald Entwarnung geben: „Trotz der Färbung des Wassers besteht keine Gefahr für die Umwelt.“ Warum der Bach plötzlich orange war? „Es handelt sich um wasserlösliche Farbe“, so die Florianis. Wie diese in den Fluss geraten ist, ist aktuell unklar.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen orangen Bach.
©Freiwillige Feuerwehr Mistelbach-Stadt
Plötzlich waren Mistel bzw. Zaya rund um Mistelbach orange.
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