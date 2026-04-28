12 Feuerwehren, 125 Florianis: Großbrand in Thaya fordert Einsatzkräfte

In der Nacht auf Dienstag, 28. April 2026, ist in Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich) ein Großbrand ausgebrochen. Mitten im Ortszentrum stand ein Reihenhaus in Flammen. Nun gibt es neue Informationen.

Eine Wohnhausanlage stand in der Nacht und den frühen Morgenstunden des 28. April 2026 in Thaya in Vollbrand. Das Feuer wurde laut Bezirksfeuerwehrkommando gegen 4.45 Uhr gemeldet, zwölf Feuerwehren und 125 Florianis aus drei Gemeinden standen daraufhin im Ortszentrum von Thaya im Einsatz. Die Rauchsäule und auch der Feuerschein seien dabei schon von weitem sichtbar gewesen. Das Ortszentrum war für den Verkehr gesperrt, die Volksschule, die sich in unmittelbarer Nähe befand, bleibt am Dienstag geschlossen – wir haben berichtet.

Fünf Erwachsene, vier Kinder, ein Baby betroffen

Vor Ort stand ein Reihenhaus in Vollbrand, die Flammen hatten auch schon auf das benachbarte Haus übergegriffen. Auch ein drittes Haus war bereits leicht betroffen. Die drei Familien – darunter fünf Erwachsene, vier Kinder und ein zwei Monate altes Baby, konnten allesamt rechtzeitig aus der Wohnung flüchten. Noch unklar ist, was mit den sechs Katzen aus der Brandwohnung geschehen ist, so die Florianis.

©BFK WT / St. Mayer | Schon von weitem war das Feuer zu sehen. ©BFK WT / St. Mayer | Die Florianis kämpften anschließend mit den Flammen. ©BFK WT / St. Mayer | Und versuchten so, eine weitere Brandausbreitung zu verhindern.

Ein Reihenhaus vollständig zerstört, eines stark beschädigt

Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Feuerwehren durch einen umfassenden Löschangriff, dem Einsatz einer Drehleiter und mehreren Atemschutztrupps den Brand unter Kontrolle bringen. Das Reihenhaus, in dem der Brand ausgebrochen ist, wurde vollständig zerstört, das benachbarte Reihenhaus wurde stark beschädigt. Das dritte Haus konnte zumindest vor den Flammen geschützt werden, durch den Brandrauch wurde es allerdings im Dachbereich ebenfalls beschädigt.

Feuerwehren mit Nachlöscharbeiten beschäftigt

Aktuell sind die Florianis mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, wofür auch die Dachhaut geöffnet wird, um Glutnester aufspüren und ablöschen zu können. Vor Ort waren Einsatzkräfte von den Feuerwehren Thaya, Großgerharts, Jarolden, Oberedlitz, Niederedlitz, Peigarten, Waidhofen an der Thaya, Alt-Waidhofen, Kleingöpfritz, Pfaffenschlag, Hollenbach und Frühwärts.