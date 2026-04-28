Ältere Wiener um viel Geld gebracht: Polizei erwischt Betrüger (23)

Weil er insbesondere ältere Menschen mit dem Polizei-Trick um insgesamt mehr als 100.000 Euro gebracht haben soll, wurde nun ein 23-jähriger Österreicher in Wien vorläufig festgenommen.

Gegen den 23-Jährigen sind schon seit längerer Zeit Ermittlungen hinsichtlich des Verdachts des schweren Betrugs durch falsche Polizisten gelaufen. Nun, Montagnachmittag, konnte er aufgrund der akribischen Ermittlungsarbeit vorläufig festgenommen werden. Er soll Beteiligter an mindestens drei Taten in den vergangenen zwei Monaten gewesen sein. Opfer waren meist ältere Personen, die durch Täuschung um ihre Bargeldbestände, Schmuck und Gold gebracht worden sind.

Tatverdächtiger „teilweise geständig“

Der Beschuldigte sei laut Polizei Mitglied einer kriminellen Organisation, von denen bereits mehrere Beteiligte Haftstrafen verbüßen. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht, in seiner Einvernahme sei er „teilweise geständig“ gewesen, so die Beamten. Die derzeitige Schadenssumme beläuft sich auf einen sechsstelligen Eurobetrag, weitere Ermittlungen sind im Gange.