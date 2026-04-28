Kokain verkauft: Polizei ertappt Drogendealer auf frischer Tat

In Wien-Mariahilf wurde Montagabend, am 27. April 2026 gegen 19 Uhr, in der Gumpendorfer Straße ein 26-jähriger Mann auf frischer Tat ertappt, wie er Drogen verkauft hat. Wie die Polizei berichtet, hat er einem 40-Jährigen gerade 1,3 Gramm Kokain gegeben, der Abnehmer zeigte sich gegenüber den Beamten geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der 26-Jährige wurde festgenommen, er verweigerte bisher jede Aussage. Er wurde schließlich in eine Justizanstalt gebracht.