Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotolia
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt Personen beim Drogendealen.
Der Mann verkaufte gerade Drogen, als die Polizei einschritt.
Wien / 5. Bezirk
28/04/2026
Montagabend

Kokain verkauft: Polizei ertappt Drogendealer auf frischer Tat

Auf frischer Tat wurde ein Drogendealer ertappt. Er verkaufte einem Mann gerade Kokain, als die Polizei einschritt und ihn festnahm.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)

In Wien-Mariahilf wurde Montagabend, am 27. April 2026 gegen 19 Uhr, in der Gumpendorfer Straße ein 26-jähriger Mann auf frischer Tat ertappt, wie er Drogen verkauft hat. Wie die Polizei berichtet, hat er einem 40-Jährigen gerade 1,3 Gramm Kokain gegeben, der Abnehmer zeigte sich gegenüber den Beamten geständig und wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der 26-Jährige wurde festgenommen, er verweigerte bisher jede Aussage. Er wurde schließlich in eine Justizanstalt gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: