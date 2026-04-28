Zwei Männer mit Holzplatte attackiert und verletzt

Ebenfalls anwesend war sein leicht verletzter, 38-jähriger Freund. Laut ersten Erhebungen sollen die beiden von Unbekannten an der Kreuzung Gumpendorfer Straße mit dem Sechshauser Gürtel mit einer Holzplatte attackiert worden sein, die Tatverdächtigen flüchteten schließlich in Richtung Margaretengürtel. Eine Sofortfahndung hatte Erfolg, die Polizei nahm die beiden Gesuchten fest. Bei ihnen handelt es sich um einen 22- und einen 23-jährigen Iraker.

Beschuldigte nach wie vor in polizeilicher Anhaltung

Als die Beamten die beiden Verdächtigen durchsuchte, konnte man bei ihnen außerdem eine geringe Menge an Drogen finden und sicherstellen. Der 43-Jährige wurde schließlich von der Rettung erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige musste nicht medizinisch versorgt werden, er wurde zur Einvernahme in die Polizeiinspektion gebracht. Die beiden Beschuldigten befinden sich nach wie vor in polizeilicher Anhaltung.