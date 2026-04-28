Drogendeal auf offener Straße endet in Festnahme

Nachdem sie einen Drogenhandel beobachtet hatten, nahm die Polizei einen 28-jährigen Mann fest. Bei ihm handelt es sich um den mutmaßlichen Dealer. Er hatte so einiges an Drogen und Co. in einer Wohnung aufbewahrt.

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität haben in Wien-Mariahilf Montagnachmittag, am 27. April 2026 gegen 15 Uhr, einen Drogenhandel auf der Felberstraße bemerkt. Einen der beiden Verdächtigen, ein 23-jähriger Deutscher, wurde in unmittelbarer Nähe angehalten, bei ihm konnte man eine geringe Menge Cannabiskraut vorfinden. Er gab auch zu, kurz davor die Drogen gekauft zu haben. Die Polizei brachte ihn zur Einvernahme in eine Polizeiinspektion, zudem wird er angezeigt.

Was die Polizei beim 28-Jährigen gefunden hat

Den zweiten Tatverdächtigen hat man kurze Zeit unter Observation gestellt und schließlich im Bereich der Mariahilfer Straße angehalten. Der 28-jährige Serbe hatte Bargeld im dreistelligen Eurobereich dabei, zwei Handys und sechs Druckverschlussbeutel mit insgesamt 7,1 Gramm Kokain bei sich. Er wurde in die Justizanstalt gebracht. In einer Wohnung, die vom Verdächtigen als Aufbewahrungsort für Drogen verwendet wurde, konnten noch weitere Sachen sichergestellt werden. Alles dazu in der folgenden Infobox.