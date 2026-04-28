„Chaos“ auf den Malediven: Flugzeug gestrandet, Wienerin mittendrin

Wegen technischer Probleme konnte ein Flugzeug der Austrian Airlines (AUA) Montagvormittag, am 27. April, nicht abheben. Eine 5 Minuten-Leserin berichtet nun über einen Rückflug über mehrere Stopps, den sie auf sich genommen hat.

Um 9.30 Uhr Ortszeit hätte Montagvormittag, am 27. April 2026, ein Flugzeug der AUA zahlreiche Fluggäste von den Malediven wieder zurück nach Wien bringen sollen, wie Austrian Wings zuerst berichtet hat. Das Ende des Urlaubs sollte für sie alle aber noch etwas auf sich warten, die Boeing 777 konnte nämlich nicht abheben. Grund waren technische Probleme an einer Hydraulikpumpe, qualifizierte Techniker waren nicht vor Ort, weshalb das Flugzeug auch bisher nicht repariert werden konnte – wir haben berichtet. Eigentlich würde eine Ersatzmaschine die Passagiere am heutigen Dienstagnachmittag wieder nach Österreich bringen, doch nicht jeder hat dieses Angebot angenommen. Wie etwa eine 5 Minuten-Leserin aus Wien, die nun vom langen und über mehrere Stationen reichenden Rückflug berichtet.

Nach zwei Stunden im Flugzeug mussten Wiener wieder aussteigen

Am 20. April ist sie mit ihrem Ehemann auf die Malediven geflogen. Sie sind dann auch schon im Flugzeug für den Rückflug gesessen – bereit, wieder nach Österreich zu fliegen. „Nach ca. zwei Stunden warten im Flugzeug wurde uns mitgeteilt, dass wir aussteigen müssen, unsere Koffer abholen und uns beim Personal melden sollen“, erzählt sie gegenüber 5 Minuten. Hunderte Passagiere und nur ein offener Schalter? „Es war ein Chaos“, so die Wienerin. Erst sei ihnen gesagt worden, eine Umbuchung sei nicht möglich, man würde ein Hotel bekommen und auf weitere Infos warten müssen. Hinsichtlich der Kritik am „Chaos“ und den nur spärlich besetzten Schaltern am Flughafen stellt die Airline gegen 5 Minuten klar: „Wir haben keine eigenen Austrian Airlines Mitarbeiter vor Ort“. Man arbeite dort mit dem lokalen Flughafenpersonal zusammen. „Es sind viele Leute, die gerne Information haben möchten, die gerne weiterkommen möchten. Das kann ein bisschen dauern“, so die AUA weiter.

Fliegst du oft? Ja Nein Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Das Umbuchen am Flughafen Malé wurde zum „Kampf“

Dann war es aber wohl doch möglich, erinnert sich die Wienerin an den Kampf, der daraufhin folgte. „Für das Umbuchen mussten wir uns durchsetzen. Wir waren nicht die einzigen, die um eine Umbuchung gekämpft haben.“ Für sie und ihren Ehemann ging es dann gegen 21 Uhr nach Abu Dhabi, wo man drei Stunden auf das Flugzeug nach Warschau (Polen) wartete, ehe es dann schließlich endlich nach Wien ging. „Wir sind heute um 9.30 Uhr in Wien angekommen und sind und sind sehr erleichtert“, so die Frau.

Zurück in Wien: „Ich war froh, da ich kein gutes Gefühl mehr hatte“

Wie sie erklärt, sei die Umbuchung kostenlos gewesen, am Flughafen Malé habe es auch Verpflegungsgutscheine gegeben. Und: „Die restlichen Kosten, die wir in Abu Dhabi hatten, werden wir einschicken.“ Sie erinnert sich auf Nachfrage von 5 Minuten noch, wie es war, als sie endlich in Wien ausstiegen. „Ich war froh, da ich kein gutes Gefühl mehr hatte.“ Durch die Strapazen und die deutlich längere Reisezeit, hat sie auch ein Vorstellungsgespräch verpasst. „Das hab ich leider absagen müssen“, so die Leserin abschließend.

AUA: „Ersatzmaschine ist gelandet“

Auf Anfrage von 5 Minuten meldete sich die Austrian Airlines zu Wort. Andrea Hansal von der AUA: „Unser Ersatzflugzeug ist vorhin plangemäß in Male gelandet und wird jetzt nach einem kurzen Turnaround die Gäste nach Wien befördern.“ Der Flug sei „sehr gut gebucht“, heißt es gegenüber 5 Minuten. Während die Passagiere nun den Heimweg antreten, bleibt die ursprüngliche Maschine vorerst auf den Malediven. Ein Team der AUA ist bereits vor Ort, um die notwendigen Reparaturen an der Hydraulikpumpe vorzunehmen. Wie lange die Instandsetzung dauern wird, ist laut der Fluglinie aktuell noch nicht absehbar.