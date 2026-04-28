Jetzt mithelfen beim Wings for Life World Run in Wien

Am 10. Mai 2026 um 13 Uhr verwandelt sich Wien wieder in eine riesige Laufstrecke für den guten Zweck. Damit der „Flagship Run“ mit tausenden Teilnehmern reibungslos funktioniert, suchen die Veranstalter nun Freiwillige.

Laufen für jene, die es nicht können: Das ist das Motto des Wings for Life World Runs. Während die Athleten weltweit zeitgleich gegen das „Catcher Car“ antreten, sorgen im Hintergrund zahlreiche Volunteers für den Erfolg des Events. Gesucht werden Helfer für verschiedenste Bereiche. Man unterstützt nicht nur ein internationales Sportevent, sondern leistet einen direkten Beitrag zur Heilung von Querschnittslähmung. 100 Prozent der Startgelder und Spenden fließen direkt in die Rückenmarksforschung.

„Teil einer positiven Bewegung“

Volunteer-Koordinator Rastislav Pomsahar, der bereits seit 2014 mit an Bord ist, beschreibt den Einsatz als bereichernde Erfahrung: „Es fühlt sich einfach großartig an, Teil einer so positiven Bewegung zu sein und zu wissen, dass die Hilfe einen echten Unterschied macht.“ Man treffe auf Gleichgesinnte und werde Teil eines großartigen Teams. Wer Lust hat, am 10. Mai aktiv zum Erfolg dieses besonderen Rennens beizutragen, kann sich online registrieren.

©Philip Platzer ©Philip Platzer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 19:38 Uhr aktualisiert