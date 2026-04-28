Wien-Wetter: Viel Sonne zur Wochenmitte

Am Mittwoch, dem 29. April 2026, scheint in Wien „über weite Strecken die Sonne von einem nahezu strahlend blauen Himmel“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Es können sich am Nachmittag „einzelne Wolken“ zeigen. Dazu weht ein eher „schwacher Wind aus Nordost“. Die Temperaturen starten in der Früh bei kühlen 7 Grad und klettern tagsüber auf einen Höchstwert von maximal 17 Grad.