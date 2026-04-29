Kennzeichen weg! 26-Jährige mit gefährlicher Schrott-Kiste erwischt

Gegen 11.55 Uhr hielten die Polizisten ein Auto mit französischer Zulassung an, das optisch kaputt wirkte. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle konnte die Lenkerin, eine 26-jährige tunesische Staatsbürgerin, keine gültige Lenkberechtigung vorweisen.

Kennzeichen abgenommen

Bei der technischen Kontrolle des Fahrzeuges stellten die Polizisten mehrere schwere Mängel wie unter anderem eine defekte Schalteinrichtung (Licht, Blinker), starken Ölverlust im gesamten Motorraum sowie teilweise lose Scheinwerfer fest. Aufgrund der festgestellten Mängel wurden die Kennzeichentafeln mit französischer Zulassung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt mit dem Pkw untersagt. Die 26-Jährige wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.