Rauchsäulen über Wien: Mistplatz brennt

In Wien-Donaustadt gibt es derzeit einen Großeinsatz für die Berufsfeuerwehr. Rauchsäulen steigen in den Himmel auf, ein Brand auf einem Mistplatz ist ausgebrochen.

Über dem 22. Bezirk in Wien war gegen 11.30 Uhr eine große Rauchsäule sichtbar. Auf einem Mistplatz der MA48 im ehemaligen Rinterzelt brennt es. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.

Großer Einsatz

Ein Sperrmüllhaufen soll brennen. Die Betriebsfeuerwehr hat begonnen, das Feuer zu bekämpfen, die Berufsfeuerwehr Wien wurde gegen 10.30 Uhr dazugeholt Diese steht mit acht Fahrzeugen und 35 Floriani im Einsatz, bestätigt ein Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Wien gegenüber 5 Minuten.

Niemand verletzt

Auch ein Großtanklöschfahrzeug ist im Einsatz Personen wurden keine gefährdet, verletzt auch niemand. Die Nachlöscharbeiten werden sicher andauern, da der Müll dafür umgelagert werden muss, erklärt der Pressesprecher.



