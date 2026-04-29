Schwer verletzt: Auto stieß frontal mit einem Wohnmobil zusammen

Am frühen Nachmittag des 28. April ereignete sich auf der B210 bei Heiligenkreuz ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen.

Ein 55-jähriger Autofahrer aus Oberösterreich geriet in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Wohnmobil zusammen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der 69-jährige Fahrer des Wohnmobils aus dem Fahrzeug auf die Straße geschleudert wurde. Ein dritter Autofahrer, der direkt hinter dem Unfallverursacher fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte ebenfalls gegen dessen Wagen.

Schwer verletzt

Der Lenker des Wohnmobils sowie dessen Ehefrau wurden mit leichten Verletzungen und der 55-Jährige mit schweren Verletzungen in das Landesklinikum Baden eingeliefert.

Aufgrund der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb die B210 bis etwa 17,25 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.